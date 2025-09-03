El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto a medida que avanza el día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que se pueden esperar lluvias escasas durante este periodo. A partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia disminuye a un 40%, aunque aún existe la posibilidad de algunas gotas.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, comenzando en torno a los 18 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 22:00 horas. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 96%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevén rachas máximas de hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. A medida que el día avance, el viento cambiará gradualmente a dirección oeste, manteniendo su intensidad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 40% entre las 08:00 y las 14:00, lo que podría generar algunas tormentas aisladas, aunque no se anticipan fenómenos severos. La tarde presentará un ligero alivio en este aspecto, con una probabilidad de tormenta que caerá al 10% entre las 14:00 y las 20:00.

Los habitantes de Salceda de Caselas deben estar preparados para un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que la combinación de humedad y viento puede hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T05:52:12.