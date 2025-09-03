El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 19 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 18 grados hacia la tarde y llegando a 17 grados por la noche.

A lo largo del día, se prevé la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Ribadumia deben estar preparados para la lluvia. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con registros que podrían llegar hasta 0.2 mm en las primeras horas y aumentando a 2 mm en la tarde, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se anticipan tormentas severas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 93% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 79% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría causar algunas molestias, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. A medida que avance el día, el viento irá disminuyendo, con velocidades más suaves hacia la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea baja después de las 14:00 horas, con un 0% de probabilidad hasta el final del día. Esto sugiere que, aunque la lluvia será un factor constante, las condiciones no se tornarán peligrosas.

Los habitantes de Ribadumia deben prepararse para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigos ligeros si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T05:52:12.