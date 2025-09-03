El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos que se mantendrán en esta condición durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que el cielo esté completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad y pesadez en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, aunque algo fresco en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 24 grados por la tarde, lo que podría ofrecer un respiro momentáneo del tiempo nublado. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.8 mm en la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, sí será constante.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 85% en la madrugada y alcanzando hasta un 96% en la mañana. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que la tarde avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 70% hacia el final del día.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento podría aportar un ligero alivio a la sensación de calor, aunque también podría contribuir a la inestabilidad del tiempo, aumentando la posibilidad de tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 08:00 a 14:00, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 35%.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. En resumen, se recomienda a los residentes de Redondela que se preparen para un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y que lleven consigo paraguas y ropa adecuada para el tiempo fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-03T05:52:12.