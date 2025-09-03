El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, en Pontevedra, se espera un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más críticas, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones de lluvia se intensifiquen, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde la probabilidad de precipitación es del 100%. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en la mañana y hasta 0.5 mm en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 19 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 7 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, especialmente en la tarde, donde se registrarán picos de hasta 39 km/h.

A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 55% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia será ligera, podrían producirse tormentas aisladas que generen un ambiente más inestable. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la tarde, alcanzando un máximo de 22 grados .

En la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una temperatura que descenderá a los 17 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. Las precipitaciones se reducirán, pero aún se espera que haya ligeras lluvias intermitentes.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones inestables, especialmente en las horas de la tarde, y llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.