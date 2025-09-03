El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán nublados durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 19 grados , manteniendo un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo ligero debido a la humedad.

A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 23 grados en las horas centrales del día, lo que podría ofrecer un respiro del tiempo más fresco de la mañana. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, y un 35% entre las 2:00 y las 8:00 de la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Pontecesures experimenten algunas lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los transeúntes llevar paraguas o impermeables, ya que las lluvias podrían ser intermitentes.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en áreas abiertas. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, por lo que es aconsejable vestirse en capas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera un 35% de posibilidad entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, y un 55% entre las 8:00 y las 2:00 de la tarde. Aunque no se anticipan tormentas severas, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a unos 16 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. En resumen, el día en Pontecesures será mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades bajo techo o en espacios cubiertos.

