El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre de 2025, Ponteareas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a estar atentos a la posibilidad de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 18 grados centígrados. A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que la precipitación sea escasa, con acumulados que podrían llegar a 0.4 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 40% hasta las 20:00. Las lluvias serán intermitentes, y se recomienda a los ciudadanos llevar paraguas o impermeables si planean salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar un ligero movimiento en los árboles y otros elementos del entorno.

A lo largo del día, los intervalos nubosos se alternarán con momentos de cielo cubierto, y aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registrará un 25% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo.

En resumen, Ponteareas vivirá un día marcado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias, con temperaturas agradables pero una sensación de humedad que podría resultar incómoda. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.