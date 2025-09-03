El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes, con acumulados que podrían llegar hasta 0.9 mm en las horas más lluviosas. Las probabilidades de lluvia son del 100% entre las 2:00 y las 8:00, y del 60% entre las 2:00 y las 8:00 de la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Ponte Caldelas necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia durante sus actividades diarias.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad y las lluvias. Las ráfagas más fuertes se prevén en la tarde, lo que podría afectar la sensación de calor en el ambiente.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% de posibilidad entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, y un 55% entre las 8:00 y las 2:00 de la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer consigo descargas eléctricas.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas agradables pero con alta humedad, y vientos moderados. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.