El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.5 mm en las horas posteriores. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Se prevén ráfagas más intensas, especialmente en la tarde, donde se podrían registrar vientos de hasta 39 km/h. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación térmica más fresca de lo que indican los termómetros.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente nubosas. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia la tarde y bajando a 17 grados en las últimas horas del día. La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos severos.

La puesta de sol se producirá a las 21:05, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos cubiertos y lluvias, ofrecerá un respiro hacia la tarde. Los residentes de Poio deben estar preparados para un día húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para las condiciones cambiantes. A medida que se acerque la noche, las temperaturas continuarán bajando, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación de frescura sea más pronunciada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.