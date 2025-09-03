El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 17 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 87% al amanecer y subiendo hasta el 100% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, con un 100% de posibilidad de precipitaciones entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían rondar los 0.1 mm a 0.6 mm en las primeras horas. Sin embargo, es importante estar preparado, ya que la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 55% en el mismo periodo.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 16:00 horas. A pesar de este ligero aumento, el cielo seguirá cubierto y la posibilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia la tarde y la noche. Las precipitaciones esperadas en este periodo son de alrededor de 0.4 mm a 0.6 mm.

El viento soplará de dirección variable, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las altas temperaturas y la humedad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse. La temperatura descenderá gradualmente, situándose en torno a los 17 grados al final del día. La probabilidad de lluvia disminuirá, y el cielo podría despejarse ligeramente, aunque se mantendrá una ligera nubosidad.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas agradables, pero con una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las temperaturas moderadas que ofrece este inicio de septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.