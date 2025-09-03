El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, se espera una bruma que podría dificultar la visibilidad, con temperaturas alrededor de 18 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo gradualmente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas en las primeras horas, con registros de hasta 0.1 mm. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 8 y las 14 horas. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm. Las condiciones de lluvia continuarán, aunque de forma más intermitente, hasta el final de la jornada.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 17 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las lluvias. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá constante, lo que podría ayudar a dispersar un poco la humedad en el ambiente.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% entre las 8 y las 14 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas durante este periodo. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá considerablemente, y las condiciones se estabilizarán hacia la noche.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas suaves. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para la posibilidad de lluvia y tormentas, especialmente durante las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.