El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente brumoso que dará paso a un cielo muy nuboso y cubierto, lo que podría limitar la visibilidad en algunas áreas. La temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados durante la mañana, descendiendo ligeramente a 18 grados en las horas más frescas de la tarde.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían rondar entre 0.1 y 1 mm, pero no se descartan chubascos más intensos en algunos momentos. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 22 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 36 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento irá disminuyendo, pero se mantendrá constante, lo que podría ayudar a dispersar un poco la humedad en el ambiente.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Sin embargo, la actividad eléctrica no se espera que sea intensa, aunque es recomendable estar atentos a las alertas meteorológicas.

Durante la tarde, la temperatura podría alcanzar un máximo de 24 grados , antes de descender nuevamente a 22 grados hacia el final del día. La noche se presentará con cielos mayormente cubiertos, y la temperatura continuará bajando, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En resumen, O Rosal experimentará un día nublado y húmedo, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir.

