El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, manteniendo esta condición hasta bien entrada la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 24 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, aunque la sensación de humedad será bastante alta.

La humedad relativa alcanzará niveles significativos, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, pero aún manteniéndose en torno al 75% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La temperatura máxima se espera que llegue a los 24 grados en la tarde, mientras que por la noche descenderá a unos 17 grados.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren a partir de la mañana, con una acumulación de hasta 0.8 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán escasas, pero persistentes, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 14 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección oeste, lo que podría traer consigo un ligero alivio en la sensación de calor.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 40% de posibilidad entre las 8:00 y las 14:00 horas, y un 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en la tarde.

En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas agradables y una alta humedad, lo que requerirá precauciones para quienes planeen actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.