El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 18 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, y las condiciones se tornarán más inestables. La probabilidad de lluvia será alta, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.4 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, será constante, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá por encima del 70% durante la mayor parte del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que las rachas de viento alcancen hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 60% entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de tormentas disminuirá a cero, lo que sugiere que las condiciones climáticas podrían estabilizarse hacia el final del día. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias deberían cesar, permitiendo que la temperatura descienda a unos agradables 17 grados .

En resumen, los habitantes de Nigrán deben prepararse para un día mayormente nublado con lluvias ligeras y un ambiente húmedo, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para disfrutar de este día que, aunque fresco, también puede ofrecer momentos de calma y tranquilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.