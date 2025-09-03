El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que no variarán significativamente. Sin embargo, se espera que a partir de las 07:00 horas, la probabilidad de lluvia aumente, con un 100% de probabilidad de precipitaciones entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las horas más activas de la mañana.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que el día avance, las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 22 grados en las horas de la tarde, aunque la sensación de calor se verá mitigada por la alta humedad y la presencia de nubes.

En la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque disminuirá a un 35% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia las 20:00 horas. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente incómodo para algunas personas.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas caerán a alrededor de 16 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas ligeras. El viento cambiará de dirección hacia el oeste, con velocidades que disminuirán a 5 km/h, lo que contribuirá a una noche tranquila, aunque fresca.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas estables y alta humedad, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes estar preparados para la lluvia y vestirse adecuadamente para las condiciones húmedas y frescas que se prevén.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.