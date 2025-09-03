El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre de 2025, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las horas más tempranas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga constante, con ligeras variaciones que podrían llevarla hasta los 21 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad y el viento, que soplará desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 11 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en momentos puntuales.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvias entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Moraña deben estar preparados para la lluvia, aunque se prevé que sea escasa. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 2 mm, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuye, aunque aún se mantendrá un 50% de posibilidad hasta las 20:00 horas.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad es moderada, alcanzando un 55% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Sin embargo, a partir de la tarde, la posibilidad de tormentas se reduce a cero, lo que sugiere que el tiempo podría estabilizarse hacia el final del día.

Los vientos, que serán predominantes del sur y suroeste, aportarán un ligero frescor a la atmósfera, aunque no se espera que sean lo suficientemente fuertes como para causar inconvenientes. Las ráfagas más intensas se sentirán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas agradables, aunque la alta humedad y el viento podrían influir en la sensación térmica. Se recomienda a los residentes que lleven paraguas y estén atentos a las condiciones climáticas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.