El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la cobertura nubosa persista, con algunas lluvias escasas que podrían comenzar a caer a partir de las 6:00 AM. La precipitación acumulada en este periodo podría ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que la lluvia será ligera pero constante. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 8:00 AM y las 2:00 PM, alcanzando un 100% en este intervalo, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Mondariz necesiten paraguas a lo largo de la mañana.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 3:00 PM. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más elevada debido a la alta humedad. El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación de humedad.

A partir de las 2:00 PM, la probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 55% entre las 8:00 AM y las 2:00 PM. Esto podría dar lugar a tormentas aisladas, aunque no se prevén fenómenos severos. Las lluvias continuarán siendo escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en la tarde y hasta 0.8 mm en la noche.

Hacia el final del día, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nuboso. Las temperaturas descenderán a 18 grados por la noche, y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 21:04, marcando el final de un día que, aunque lluvioso, también ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables. Es recomendable que los residentes de Mondariz se preparen para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias y tormentas, y que mantengan a mano ropa adecuada para las condiciones húmedas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.