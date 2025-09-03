El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A partir de las 5 de la mañana, se espera que la lluvia comience a hacer acto de presencia, aunque de manera escasa. Las precipitaciones se incrementarán ligeramente a lo largo de la mañana, alcanzando hasta 0.3 mm entre las 7 y 9 de la mañana. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de 2 a 8 y de 8 a 14 horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Moaña necesiten paraguas si planean salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, aumentando en intensidad a medida que avanza el día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 26 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. A medida que el día avanza, el viento se mantendrá en torno a los 15-20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados . Sin embargo, la nubosidad persistirá, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 35% entre las 2 y las 8 de la tarde. A pesar de que las lluvias serán menos intensas que en la mañana, no se descartan chubascos aislados.

Hacia la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo pesado. Las condiciones de viento se suavizarán, con ráfagas que disminuirán a 4 km/h hacia la medianoche.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. Se recomienda a los residentes estar preparados para la lluvia y vestirse adecuadamente para las condiciones frescas y húmedas que se prevén a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.