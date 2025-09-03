El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las temperaturas experimentarán un ligero aumento, alcanzando hasta 21 grados en las horas centrales. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el cielo cubierto puede hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro. La probabilidad de lluvia será significativa, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se espera que las precipitaciones sean más intensas, con un 100% de probabilidad de lluvia en esos periodos. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que podrían rondar los 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 2 mm en la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 41 km/h en las horas de la mañana, lo que podría generar un ambiente fresco a pesar de las temperaturas moderadas. A lo largo del día, la velocidad del viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente algo incómodo debido a la combinación de viento y humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 35% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas, especialmente en la tarde. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de tormentas disminuirá considerablemente, y el tiempo se estabilizará, aunque el cielo seguirá cubierto.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. En resumen, los habitantes de Meis deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente húmedo, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

