El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Meaño se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 18 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 21 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose alrededor de los 19 grados. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 71% y el 100%, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 17 y 25 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevén ráfagas que podrían alcanzar hasta 47 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que los transeúntes y conductores mantengan precaución debido a las posibles ráfagas de viento.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 40% entre las 02:00 y las 08:00, y un 55% entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuye considerablemente, lo que sugiere que las condiciones podrían estabilizarse hacia el final del día.

Los habitantes de Meaño deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Se recomienda llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como estar preparados para el viento. A pesar de las condiciones nubladas y la posibilidad de lluvia, las temperaturas agradables permitirán que las actividades al aire libre sean viables, siempre que se tomen las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.