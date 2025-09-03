El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% entre las 2:00 y las 8:00, y nuevamente entre las 8:00 y las 14:00. Durante estos periodos, se anticipan lluvias escasas, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un ambiente húmedo. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 18 y 22 grados . La temperatura más alta se registrará en las horas de la tarde, alcanzando los 22 grados a partir de las 15:00. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados hacia las 20:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 86% en la madrugada y descendiendo ligeramente a un 79% hacia la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 36 km/h, mientras que por la tarde, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 30 km/h. Hacia la noche, el viento disminuirá, con ráfagas que alcanzarán los 10 km/h. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja en la tarde y noche, se prevé un 15% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. En resumen, el día en Marín se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas agradables, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un abrigo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.