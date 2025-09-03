El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad y frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , lo que sugiere un inicio de jornada templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo ligero debido a la humedad.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente en las horas de la tarde. Se prevé que entre las 8:00 y las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia alcance el 100%, con precipitaciones que podrían ser escasas, pero constantes. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con registros que podrían variar entre 0.1 y 0.9 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí podría ser suficiente para mojar el suelo y crear un ambiente húmedo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. Durante las primeras horas del día, se registrarán ráfagas de hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance la tarde, se espera que la intensidad del viento disminuya, aunque seguirá siendo notable, especialmente en áreas abiertas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la percepción de calor sea mayor a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 25% en las primeras horas del día, aumentando a un 50% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, lo que sugiere que cualquier actividad eléctrica será leve y esporádica.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia, temperaturas templadas y un viento moderado. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día húmedo y que consideren llevar paraguas si planean salir durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.