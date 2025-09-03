El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la mañana, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 2 mm en la tarde, especialmente entre las 10:00 y las 14:00 horas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 39 km/h, siendo más intenso durante la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esta brisa podría aportar un ligero alivio a las altas temperaturas y la humedad, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea más fresca en comparación con los valores reales.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 25% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 55% entre las 8:00 y las 14:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer condiciones más severas.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados . Sin embargo, la sensación de calor podría verse mitigada por la alta humedad y el viento. Hacia la noche, se espera que las condiciones se mantengan nubosas, con temperaturas descendiendo a 16 grados .
En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo cubierto y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución si se planea salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Cuenta atrás para la reapertura al tráfico del túnel de Lepanto hacia la AP-9 en Vigo
- Giráldez se queda sin la guinda del pastel
- Colas de portugueses en las gasolineras fronterizas: un ahorro de hasta 20 euros
- Sara Pereiras transforma Cuídate con un enfoque «global» sobre la estética
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- El Pazo de Oca se viste de gala un año más
- Una pelea entre una decena de jóvenes en Cangas termina con un vigués detenido