El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 18 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la mañana, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y aumentando a 2 mm en la tarde, especialmente entre las 10:00 y las 14:00 horas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 39 km/h, siendo más intenso durante la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Esta brisa podría aportar un ligero alivio a las altas temperaturas y la humedad, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea más fresca en comparación con los valores reales.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 25% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 55% entre las 8:00 y las 14:00. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo que podrían traer condiciones más severas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados . Sin embargo, la sensación de calor podría verse mitigada por la alta humedad y el viento. Hacia la noche, se espera que las condiciones se mantengan nubosas, con temperaturas descendiendo a 16 grados .

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo cubierto y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución si se planea salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.