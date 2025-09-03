El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 22 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

A medida que avance la mañana, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente considerablemente, alcanzando un 100% entre las 2:00 y las 8:00 de la mañana, y nuevamente entre las 8:00 y las 2:00 de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.6 mm en total. La humedad relativa será alta, rondando entre el 90% y el 98%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 46 km/h en las horas más activas del día. Este viento puede generar una sensación de frescura, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frescas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea más alta durante la mañana, con un 35% entre las 2:00 y las 8:00, y un 55% entre las 8:00 y las 2:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la posibilidad de tormentas disminuirá significativamente, y se espera que el tiempo se estabilice, aunque el cielo seguirá cubierto.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados alrededor de las 3:00 de la tarde. Hacia el final del día, se espera que el cielo comience a despejarse, dando paso a un ambiente más despejado y fresco. La puesta de sol se producirá a las 21:05, ofreciendo un espectáculo visual que podría ser disfrutado por los habitantes de Catoira.

En resumen, el día de hoy en Catoira se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para las posibles lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.