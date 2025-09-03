El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre de 2025, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 15 y 20 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un paraguas por si acaso.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las horas más críticas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el oeste-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 17 km/h. Las rachas máximas podrían llegar a los 35 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 30% entre las 2:00 y las 8:00 horas, y un 50% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, hay un riesgo significativo de que se produzcan, especialmente en las horas de mayor actividad de lluvia.

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente, con una disminución de la nubosidad y una caída en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 15 grados hacia la noche. En resumen, un día que comenzará con mucha humedad y nubes, pero que podría ofrecer algunas mejoras hacia el final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.