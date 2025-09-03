El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 19 grados en las primeras horas, y alcanzando un máximo de 22 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.9 mm en las horas centrales del día. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia disminuirá a un 30%, lo que sugiere que las condiciones podrían mejorar ligeramente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% por la mañana y alcanzando el 100% en las horas previas a la lluvia. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas suaves. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en momentos puntuales. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se prevé un 45% de probabilidad de tormentas entre las 2:00 y las 8:00 horas, y un 60% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de tormentas se reduce a cero, lo que sugiere que las condiciones climáticas mejorarán hacia la tarde.

Los habitantes de Cangas deben estar preparados para un día mayormente lluvioso, con la posibilidad de algunas tormentas en las primeras horas. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente durante la mañana. A medida que avance el día, las condiciones podrían estabilizarse, permitiendo que la tarde sea más tranquila, aunque con cielos aún cubiertos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.