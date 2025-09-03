El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga constante, con ligeras variaciones que podrían llevarla a 20 grados en las horas centrales. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y la nubosidad podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que realmente indica el termómetro.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la mañana, con una probabilidad del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se anticipa que la lluvia será escasa en un primer momento, con acumulaciones que podrían rondar los 0.1 mm. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente en el periodo de 10:00 a 14:00, se prevé un aumento en la intensidad de las lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo un aumento en la inestabilidad atmosférica.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 30 km/h, alcanzando rachas de hasta 45 km/h en las horas más activas de la mañana. Esta situación podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 55% entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, a partir de las 14:00, la posibilidad de tormentas disminuirá, aunque las lluvias continuarán siendo una constante hasta el final del día.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas suaves. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.