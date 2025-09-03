El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 19 grados , lo que sugiere un tiempo templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la humedad.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del calor del verano. Sin embargo, la humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que realmente es. La combinación de nubes y humedad podría generar un ambiente algo pesado, especialmente en las primeras horas del día.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 8:00 y las 14:00 horas. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en la mañana y un ligero aumento a 1 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante estas horas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 20 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 39 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frescura se acentúe, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento cambiará a suroeste en la tarde, lo que podría traer consigo un ligero alivio en la temperatura.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 30% de posibilidad entre las 2:00 y las 8:00 horas, y un 50% entre las 8:00 y las 14:00 horas. Esto indica que, aunque las tormentas no son seguras, hay un riesgo significativo de que se produzcan, especialmente en la segunda mitad de la mañana.

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, se espera que las nubes continúen dominando el cielo, con temperaturas que descenderán gradualmente hacia los 17 grados al caer la noche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se aconseja precaución al conducir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.