El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 21 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, aunque algo húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las horas de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas pero constantes. Desde la madrugada hasta el mediodía, se prevé una acumulación de hasta 0.5 mm de lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en torno al 15% hasta el final del día. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las horas más activas de la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 25 km/h por la tarde. Este viento puede hacer que la sensación de frescor sea más pronunciada, especialmente en las horas de mayor actividad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% en las primeras horas del día, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad se reduce a cero, lo que sugiere que las condiciones mejorarán hacia la tarde.

En resumen, Bueu experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras y temperaturas agradables. Es un día ideal para actividades bajo techo, aunque aquellos que se aventuren al aire libre deben estar preparados para la posibilidad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.