El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, la cobertura de nubes será total, lo que limitará la entrada de luz solar y mantendrá las temperaturas en un rango constante de 18 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre 18 y 21 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y alcanzando hasta un 100% en las horas previas al mediodía. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A lo largo de la jornada, se espera que la probabilidad de precipitación sea significativa, con un 100% de probabilidad de lluvia entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Barro deben estar preparados para la posibilidad de lluvias, que se prevén como escasas pero constantes.

Las precipitaciones comenzarán a ser notorias en la mañana, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las primeras horas. A medida que el día avance, se espera que la lluvia se mantenga ligera, con intervalos de tiempo seco. Sin embargo, la probabilidad de tormentas será moderada, alcanzando un 55% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 9 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 34 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante la humedad, aunque también podría contribuir a la sensación de frescura en el ambiente. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en momentos de tormenta, por lo que se recomienda precaución.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La nubosidad persistirá, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad. Los residentes de Barro deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un día mayormente húmedo y nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes y tormentas aisladas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.