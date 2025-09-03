El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

El día de hoy, 3 de septiembre de 2025, Baiona se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada relativamente despejado. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso hacia las 2 de la madrugada y manteniéndose cubierto durante gran parte del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 18 y 20 grados . Este rango térmico sugiere un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para la posibilidad de lluvia. La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% a la medianoche y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con valores que rondan entre 0.1 y 0.4 mm a lo largo del día. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es significativa, alcanzando el 100% entre las 2 y las 8 de la mañana, y nuevamente entre las 8 y las 2 de la tarde. Esto indica que es muy probable que se produzcan chubascos ligeros, especialmente en las primeras horas del día. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye, aunque no se descartan algunas lloviznas.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h por la tarde. Esta brisa puede hacer que la sensación de frescura sea más pronunciada, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 40% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la mañana, y un 60% entre las 8 y las 2 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con una alta probabilidad de lluvias ligeras y tormentas en las primeras horas. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que disfruten de las horas más tranquilas de la mañana antes de que la nubosidad y la posibilidad de lluvia aumenten.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.