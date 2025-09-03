El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 3 de septiembre

Hoy, 3 de septiembre de 2025, As Neves se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y posteriormente cubierto en las horas centrales del día. Este cambio en el estado del cielo se verá acompañado de una probabilidad significativa de precipitaciones, especialmente entre las 08:00 y las 14:00, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

La temperatura durante el día oscilará entre los 17 y 24 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que el sol se eleva, la sensación térmica podría ser más agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 91% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 11 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en momentos puntuales. Este viento podría contribuir a que la sensación de frescura se mantenga, a pesar de las temperaturas más cálidas en la tarde. Sin embargo, las ráfagas más intensas podrían ser notorias, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas también es relevante, con un 45% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00, y un 55% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas aisladas, lo que podría afectar actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, aunque aún se mantendrá un 35% entre las 14:00 y las 20:00.

En resumen, los residentes de As Neves deben estar preparados para un día mayormente cubierto con lluvias, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que las tormentas podrían ser un factor a considerar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-02T20:57:14.