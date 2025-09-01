El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá cubierto, con una descripción que se repite en varios periodos del día. La temperatura oscilará entre los 15 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales, lo que proporcionará un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque la sensación de humedad podría hacer que se perciba un poco más fresco.

La humedad relativa será alta, alcanzando un 75% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas. Este nivel de humedad también sugiere que las condiciones son propicias para la formación de nubes, aunque las probabilidades de precipitación son relativamente bajas. Se espera una precipitación escasa de 0.1 mm en algunos momentos, especialmente en la tarde, aunque no se anticipan lluvias significativas.

Las probabilidades de tormenta son nulas, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día tranquilo sin la preocupación de fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles intervalos nubosos que podrían traer consigo ligeras lloviznas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de precipitación aumenta ligeramente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 16 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante la humedad y las temperaturas, especialmente en las horas más cálidas del día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 28 km/h, lo que podría ser notable en áreas más expuestas.

La salida del sol está programada para las 07:59, y el ocaso se producirá a las 21:09, lo que brinda a los habitantes de Vilagarcía de Arousa una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que avance el día, se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un ambiente mayormente nublado, con la posibilidad de algunas lloviznas, pero sin grandes alteraciones en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-01T09:02:13.