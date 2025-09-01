El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Vilaboa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones meteorológicas que invitan a la precaución. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. La temperatura comenzará en torno a los 14 grados , aumentando gradualmente a lo largo del día, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades de lluvia en intervalos a partir de la tarde. Se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían rondar los 0.1 mm, lo que no debería causar grandes inconvenientes, pero sí es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. La humedad relativa será notable, comenzando en un 98% y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

A medida que se acerque la tarde, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, y aunque la probabilidad de tormentas es nula, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá. La temperatura se mantendrá estable, con mínimas variaciones, lo que sugiere un día sin grandes cambios climáticos.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables pero con una sensación de frescura debido a la humedad y el viento. La posibilidad de lluvias ligeras es alta, por lo que es recomendable estar preparado para condiciones cambiantes. La tarde podría traer un ligero alivio en la temperatura, pero la presencia de nubes y la probabilidad de lluvia mantendrán un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-01T09:02:13.