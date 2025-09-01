El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura inicial de 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 18 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 75% por la tarde. Esta elevada humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son significativas. Se prevé que la lluvia sea escasa, con un acumulado estimado de 0.1 mm en la mañana y aumentando a 2 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos a lo largo del día, especialmente en la tarde, cuando se prevén intervalos nubosos con lluvia.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la lluvia. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 20-29 km/h, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean un poco incómodas, especialmente si se presentan lluvias.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 21:07, momento en el que el cielo podría despejarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el panorama.

Es recomendable que los habitantes de Vila de Cruces se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las condiciones meteorológicas sugieren que, aunque habrá momentos de calma, es probable que la lluvia interrumpa las actividades al aire libre. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para adaptarse a los cambios que puedan surgir a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-01T09:02:13.