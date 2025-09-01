El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, la ciudad de Vigo se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 08:00 a 14:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm en total.

La temperatura durante el día oscilará entre los 15 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 15 grados, que irán aumentando gradualmente. La sensación térmica será algo más cálida debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 96% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 28 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 15:00 y las 16:00. Esta brisa puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas costeras. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, aunque se espera que cambie a suroeste hacia la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 65% entre las 14:00 y las 20:00. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final de la jornada.

Es importante que los vigueses se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia. La alta humedad y el viento pueden hacer que las condiciones se sientan más frescas de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, hoy en Vigo se anticipa un día cubierto con lluvias ligeras, temperaturas agradables y un viento moderado. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-01T09:02:13.