El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Tui se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la niebla y la bruma dominarán el cielo, lo que podría dificultar la visibilidad en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable.

A partir del mediodía, la situación comenzará a cambiar. Se prevén intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde, cuando la temperatura podría alcanzar hasta los 22 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de bochorno. Los vientos soplarán desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera.

Durante la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados, lo que podría hacer que la lluvia sea más tolerable. Sin embargo, es importante que los residentes y visitantes de Tui estén preparados para posibles chubascos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nubes altas y la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frescura. Los vientos continuarán soplando desde el suroeste, aunque con menor intensidad, lo que permitirá que la noche sea tranquila.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un inicio con niebla y bruma, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Se recomienda a la población que esté atenta a las condiciones meteorológicas y que tome precauciones si planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.