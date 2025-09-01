El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Tomiño se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 02:00 y las 08:00, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 3 y 0.7 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 14 y 22 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 22 grados hacia el mediodía. A medida que el día avance, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 19 grados por la tarde y 18 grados al caer la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 73% por la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las condiciones del viento serán más suaves en la mañana, aumentando su intensidad hacia el mediodía.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 55% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas durante la mañana. Sin embargo, a medida que el día avance, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, con un 0% de posibilidad en las horas de la tarde.

En resumen, los habitantes de Tomiño deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.