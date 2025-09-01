El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Soutomaior se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer algo de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado cubierto en la tarde, lo que podría limitar la visibilidad del sol.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.7 mm en las primeras horas y hasta 4 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La temperatura se mantendrá relativamente estable a lo largo del día, oscilando entre los 13 y 20 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana y la tarde, mientras que se espera un ligero aumento hacia la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre.

A lo largo del día, la probabilidad de tormenta se mantiene en un 55% entre las 08:00 y las 14:00 horas, aunque se espera que las condiciones mejoren hacia la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la inestabilidad atmosférica podría traer sorpresas.

En resumen, Soutomaior experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia ligera y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones si planean estar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.