El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Silleda se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la nubosidad. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados, con una humedad relativa que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas.

A partir del mediodía, la situación comenzará a cambiar. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1.1 mm en total. Las condiciones del cielo se tornarán cubiertas, y se prevé que la lluvia sea intermitente, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán rachas que oscilarán entre los 20 y 36 km/h, predominando la dirección del viento del oeste. Estas ráfagas podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante las horas de lluvia. A medida que avance la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18 grados, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que se sienta más fresco.

En la tarde, la probabilidad de tormentas será baja, con un 0% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se esperan fenómenos severos. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Silleda estén preparados para cambios repentinos en el tiempo, ya que la inestabilidad puede traer consigo sorpresas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán intervalos nubosos. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 12 y 14 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas previas a la noche.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo variable, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos que planifiquen sus actividades al aire libre con precaución y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.