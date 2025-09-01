El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 15 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta, rondando el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, lo que podría hacer que el aire se sienta pesado.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la probabilidad de lluvia sea del 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00, lo que indica que es muy probable que se registren algunas gotas a lo largo de la mañana y la tarde. Las cantidades de lluvia previstas son escasas, con acumulaciones que no deberían superar los 0.1 mm en la mayoría de los casos. Sin embargo, es importante estar preparados para la posibilidad de que las condiciones cambien y se intensifiquen.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de mayor actividad, aunque el viento no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de alrededor de 17 grados. La visibilidad podría verse afectada por la niebla o las nubes bajas, especialmente en las primeras horas de la mañana.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas podrían ser incómodas para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.