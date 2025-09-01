El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Redondela se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, llevando a un ambiente más gris y húmedo. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 15 grados , lo que sugiere un tiempo fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un paraguas.

La probabilidad de lluvia es alta, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que la precipitación alcance hasta 4 mm. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 4 de la tarde, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos críticos de la tarde y la noche. Esto significa que es muy probable que los residentes de Redondela experimenten lluvias ligeras a moderadas, especialmente entre las 6 y las 8 de la tarde.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en su punto máximo. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 55% de probabilidad en las horas de la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas eléctricas significativas, lo que sugiere que las lluvias serán más bien ligeras y dispersas.

A medida que el sol se ponga a las 21:08, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, lo que marcará el inicio de una noche fresca. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y llevar consigo un paraguas si planean salir, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.