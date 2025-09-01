El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Pontevedra se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 2:00 y las 8:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura en la mañana se mantendrá en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 14 grados, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 98% hacia el mediodía. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, el cielo se mantendrá cubierto, aunque se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en total.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 21 grados, lo que ofrecerá un respiro del fresco matutino. Sin embargo, la alta humedad y el viento pueden hacer que la sensación térmica sea más baja. La probabilidad de tormentas es nula durante la mayor parte del día, lo que significa que, aunque el cielo esté cubierto, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

Hacia el final de la jornada, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que a las 21:08, cuando el sol se ponga, la temperatura esté alrededor de los 19 grados. La noche se presentará con cielos cubiertos, y la humedad aumentará nuevamente, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Pontevedra experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas suaves, algunas lluvias escasas y un viento moderado. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, especialmente durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.