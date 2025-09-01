El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 15 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 93% al amanecer, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones, oscilando entre 14 y 15 grados. La probabilidad de lluvia será significativa, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se prevé un 95% de posibilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas, con acumulados que no superarán los 0.3 mm, pero podrían ser suficientes para mojar las calles y generar un ambiente húmedo.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con intervalos nubosos que permitirán que algunos rayos de sol se filtren, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá alta. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 21 grados hacia las 16:00 horas, lo que podría ofrecer un breve respiro del tiempo gris. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la tarde y la noche, lo que sugiere que, aunque el día será mayormente lluvioso, no se anticipan fenómenos severos. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Pontecesures experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas suaves y una alta probabilidad de lluvias ligeras. Es un buen momento para llevar paraguas y abrigarse un poco, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo esperado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.