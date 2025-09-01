El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de bruma y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 13 grados, con un ligero aumento hacia la tarde, donde podría llegar a los 23 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser diferente debido a la alta humedad y la nubosidad persistente. La bruma será un fenómeno notable en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias ligeras durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 1 mm, lo que no debería causar problemas significativos, pero es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas abiertas.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un respiro del cielo gris. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con 23 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:07, momento en el cual la temperatura comenzará a descender, y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 94% hacia el final del día.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.