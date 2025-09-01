El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, oscilando entre los 12 y 13 grados. Sin embargo, a partir del periodo de las 04:00 a.m., comenzarán a registrarse ligeras precipitaciones, con una acumulación estimada de 1 mm de lluvia. Esta tendencia de lluvias escasas continuará durante la mañana, aunque la intensidad será baja, lo que podría no afectar significativamente las actividades al aire libre.

Durante la tarde, la situación meteorológica no cambiará drásticamente. El cielo seguirá cubierto, con una temperatura que alcanzará un máximo de 18 grados . Las precipitaciones continuarán siendo escasas, con un total acumulado que podría llegar a 0.1 mm en algunos periodos. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente entre las 02:00 p.m. y las 08:00 p.m., donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitación.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas expuestas. La dirección del viento podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas, especialmente durante la mañana y al anochecer.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 09:00 p.m. La humedad relativa aumentará, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que se encuentren al aire libre. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo húmedo y que consideren llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.