El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Durante este tiempo, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 20 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados hacia la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 20 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 70% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en los momentos en que la lluvia sea más intensa.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 18:00 horas, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento podría contribuir a la sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia hacia la noche. Sin embargo, se espera que las condiciones de nubosidad persistan, lo que podría dificultar la visibilidad de la puesta de sol, que se producirá a las 21:08 horas.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para la lluvia y considerar la posibilidad de llevar ropa impermeable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 21:00 horas. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que sugiere un ambiente otoñal que invita a disfrutar de la calidez del hogar o a realizar actividades bajo techo.

