El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

Hoy, 1 de septiembre de 2025, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será del 100%, lo que sugiere un ambiente muy húmedo y propenso a la lluvia.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan cubiertas, con la posibilidad de lluvias ligeras. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 3 mm en las primeras horas del día, aumentando a 6 mm hacia el mediodía. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que significa que es muy probable que los residentes de Pazos de Borbén necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 19 grados , aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. A partir de las 14:00, la probabilidad de tormentas se reduce a un 0%, pero las lluvias ligeras continuarán siendo una posibilidad hasta el final de la jornada.

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 16 grados . La humedad relativa comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 84%. Las lluvias se volverán más escasas, aunque no se descartan completamente.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es recomendable que los habitantes se preparen para un día de inclemencias meteorológicas, llevando consigo protección contra la lluvia y abrigos para el fresco ambiente que se espera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.