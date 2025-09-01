El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 84% al amanecer, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La nubosidad persistente será la característica principal, y se prevé que a partir de las 3 de la tarde, la situación se complique con la llegada de lluvias. En este periodo, se anticipa una precipitación de aproximadamente 3 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es baja, con un 50% de probabilidad en las primeras horas, lo que sugiere que, aunque las lluvias son casi seguras, las tormentas eléctricas no son una preocupación inmediata.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 4 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 23 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose alrededor de los 19 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que puede contribuir a un ambiente algo incómodo para aquellos que son sensibles a la humedad. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia, así que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Oia experimentará un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, y aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.