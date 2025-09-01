El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y algunas variaciones en la nubosidad. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 22 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de viento.

La precipitación será un factor importante a considerar, ya que se prevé una lluvia escasa, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en algunos periodos. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy, con rachas que alcanzarán hasta 22 km/h provenientes del oeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Las direcciones del viento variarán, predominando del oeste y suroeste, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la posible aparición de claros en el cielo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 60% de probabilidad solo en el periodo de 02:00 a 08:00 horas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede provocar variaciones inesperadas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que al caer la noche, el termómetro marque alrededor de 16 grados. La puesta de sol se producirá a las 21:08, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, también ofrecerá momentos de calidez y actividad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.