El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, lunes 1 de septiembre

El día de hoy, 1 de septiembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados durante la mayor parte del día, lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando los 15 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 90% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el tiempo se sienta más pesado de lo habitual.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas costeras. Este viento puede ayudar a dispersar un poco la humedad en el aire, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en la probabilidad de lluvia.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos que podrían permitir que la lluvia sea más intermitente. La probabilidad de tormenta es baja, con un 0% entre las 08:00 y las 20:00, lo que indica que, aunque la lluvia es posible, no se anticipan tormentas eléctricas. La temperatura podría alcanzar un máximo de 19 grados en las horas de la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:09, las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas, con una ligera posibilidad de lluvia en las horas nocturnas. La humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que las temperaturas nocturnas se sientan más frescas. En resumen, O Grove experimentará un día de clima fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias esporádicas, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de la belleza del paisaje gallego bajo un manto de nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-31T21:02:12.